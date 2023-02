Chi è Rose Villain che duetta con Rosa Chemical a Sanremo 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023)Villain – all’anagrafe Rosa Luini – nasce a Milano nel 1989. Inizia la sua carriera artistica nel 2010 ma è solo nel 2016 che viene conosciuta dal grande pubblico grazie da un featuring con Salmo. Dopo essersi trasferita a Los Angeles dopo il liceo, lì si è diplomata presso il conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood. Qui ha avviato la sua carriera prima di trasferirsi a New York e conoscere il produttore Sixpm che diventerà poi suo marito. In Italia collabora ai singoli Don Medellín con Salmo (2016), Chico con Gué Pequeno e Luchè, Elvis e Piango sulla Lambo ancora con Gue (2020-2021). Nel 2022 arriva il singolo Michelle Pfeiffer assieme a Tony Effe, e subito dopo l’album in studio di debutto Radio Gotham. Da lì un’escalation di successi che raggiungono il loro culmine con Chico di Guè insieme a Luchè. Nella vita ...