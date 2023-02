Chi è Mr Rain | età | altezza | peso | fidanzata | nome vero | perché si chiama così

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Mr., il suoè Mattia Belardi e si è fatto conoscere dal grande pubblico per la partecipazione a X Factor: era la settima edizione e si presentò in coppia con Osso. Dopo aver superato i provini rifiuta la partecipazione al programma: da quel momento è iniziata la sua carriera. E adesso sbarca a Sanremo con un brano che già si ascolta tanto nelle radio. Mrè una delle piacevoli sorprese di questa edizione del Festival: arriva all’Ariston in età matura, 31 anni, e ha quindi la giusta forza per affrontare la più importante manifestazione musicale italiana. Mr.è un rapper e un beatmaker ed è uno degli artisti hip hop più noti della scena musicale italiana. Ha già collaborato con artisti come J-Ax e adesso il suo obiettivo è conquistare il pubblico di Sanremo. Non è la prima ...