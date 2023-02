Chelsea scatenato | firma in arrivo per il difensore

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Passati i 30 anni, molti giocatori iniziano a sentir meno l’atleticità, e prendono in considerazione l’idea di andare in campionati meno competitivi come l’MLS o in Paesi ancora più lontani dallo stile di vita occidentale come Emirati Arabi, Cina o India. Non è questo però il caso di Thiago Silva, icona del Milan e del Paris Saint Germain. Al, il difensore brasiliano ha vinto una Champions League e combattuto per la Premier League, dimostrando ancora la sua immensa classe e prestanza fisica, nonostante i suoi 38 anni. Thiago Silva rinnova fino a Giugno 2024 Thiago SilvaRinnovo Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la bozza del rinnovo del contratto di Thiago Silva fino al 2024 è in preparazione. Tra il giocatore brasiliano e il club c’è già un accordo verbale e non ci vorrà molto prima di vedere il tutto ...