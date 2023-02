‘Che fa sua maestà’ | domenica lo spettacolo al Teatro San Nicola

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCi sarà12 febbraio alle ore 17,00, presso ilSan, il secondo appuntamento de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagniaEidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Il titolo in cartellone sarà “CHE FA SUA MAESTÀ”, della compagnia Centro RAT di Cosenza, scritto e diretto da Francesco Liuzzi. Con Francesco Liuzzi e Rosanna Micciuli. Dalle note di regia: “Due strani personaggi entrano sul palco e spostano oggetti, costumi, una valigia, preparano la scena per loche sta per cominciare. Chiaramente non sono loro gli attori; quelli veri, non sono ancora arrivati. Ed ecco che, nell’attesa, ai due bastano un boa e una parrucca, per fantasticare di esibirsi ...