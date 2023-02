Champions League | anche la Rai in corsa per i diritti tv

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Entra nella fase clou il dossier deiTv di, Europae Conference. Si avvicina la data chiave della gara per trasmettere le competizioni europee per club tra il 2024 e il 2027: martedì prossimo, il 14 febbraio, quando curiosamente laripartirà con gli ottavi di finale dell’edizione 2022/23. In quell’occasione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... 81 in Serie A con la Juventus e 5 sino ad oggi nella Saudicon l'Al Nassr. Non ..., Mondiali, Europei: tutti i suoi primati Cristiano Ronaldo ha firmato con la squadra saudita dell'...Ma ci sarà martedì per l'incontro dicontro il Milan . Il suo vice, Cristian Stellini , ha raccontato: "Antonio è tornato e stamattina è stato molto bello rivederlo. Si è allenato, è ...

MN - Camolese: "Il Milan può ottenere la qualificazione ai quarti di Champions League" Milan News

Psg, dalla Francia: Messi a rischio per gli ottavi di Champions col Bayern Sky Sport

Psg, infortunio per Messi: è in dubbio per la sfida di Champions contro il Bayern Corriere dello Sport

Coppa di Francia, Psg: clamoroso scambio tra Messi e Neymar Corriere dello Sport

Napoli, per Francoforte biglietti già finiti: rabbia social dei tifosi Corriere dello Sport

ellaspede, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: ellaspede. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.Sembra “il giorno della marmotta” per il Paris Saint-Germain, che si qualifica sempre regolarmente per gli ottavi di Champions League, ma nel periodo precedente a questo scontro diretto comincia ...