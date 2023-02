Cent’anni di Zeffirelli | dal nome d’arte nato da un errore all’intitolazione del belvedere di Firenze Da Milano a Napoli | l’Italia lo celebra così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ripensando alla vita di Franco, regista e autore fiorentino di innumerevoli eventi di spettacolo, vengono in mente le parole scritte dall’evangelista Luca quando afferma che nessun profeta è gradito in patria. Almeno finché è vivo, bisognerebbe aggiungere. Domenica 12 febbraio Gian Franco Corsi, in arte Franco, avrebbe compiuto 100 anni. Eranel 1923 e si è spento il 15 giugno 2019 nella bella villa sull’Appia antica a Roma. Due giorni dopo il feretro fu traslato aper il funerale officiato dal cardinale e arcivescovo del capoluogo toscano, Giuseppe Betori, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Si trattò di una vera eccezione per una personalità laica: prima di lui aveva avuto l’estremo saluto in Duomo il poeta Mario Luzi (nel 2005) e Giorgio La Pira ...