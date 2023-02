C’è chi dice no | con gli insetti a tavola è a rischio la qualità e la trasparenza di ciò che mangiamo

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) «Vieni a cena da noi, stasera? Stiamo leggeri: ci facciamo una zuppetta di grilli e una fritturina di vermi della farina…». Non mancherà moltissimo tempo perché anche nelle strade del Paese del parmigiano, della carbonara e della mozzarella di bufala, si ascolti una conversazione come questa. Da qualche giorno, infatti, è entrato in vigore il Regolamento sul “Novel Food”, come i burocrati di Bruxelles hanno definito i (nuovi) alimenti che non fanno (facevano) parte della nostra tradizione alimentare. Da gennaio la farina di “Acheta domesticus”, il grillo che canta sotto le vostre finestre, e di “Alphitobius diaperinus”, le larve del verme della farina, sono alimenti commercializzabili in tutto il territorio dell’Unione europea. Seguono l’introduzione, già completata lo scorso anno, della farina di “Tenebrio molitor”, la larva gialla di una specie di scarabeo, e della “Locusta ...