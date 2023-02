CdS – Spese boom sul mercato | ma l’Italia fa solo export

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) 2023-02-10 14:58:52 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: A parte l’isola felice su cui vivono alcune realtà, il periodo non può certo definirsi florido per le casse dei club. Eppure sempre più giocatori vanno e vengono attraverso le porte girevoli del calcio. La sessione appena archiviata delle trattative invernali ha registrato 4.387 cambi di maglia per un giro d’affari stimato in 1,57 miliardi di dollari. Un doppio record assoluto sia per quello che riguarda il numero dei giocatori (+14,4%) sia per il valore degli acquisti conclusi (+49,4%), considerando inoltre che l’89,7% della spesa è stata sostenuta dai club europei in una fase in cui la pandemia sembra (quasi) un ricordo. Se nell’immaginario collettivo riecheggiano quei 121 milioni di euro spesi dal Chelsea per il campione del mondo Enzo ...