Cavallo scappa da un incendio e rimane bloccato in piscina | guarda cosa fa per ringraziare il suo soccorritore

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nel 2018, in California si sono verificati incendi mortali. Oltre un quarto di milione di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case e 103 persone hanno perso la vita. In questo momento tragico, però, non erano solo gli esseri umani a soffrire, ma anche innumerevoli animali. Durante gli incendi della California del 2018, è diventata virale un’immagine di unche è rimasto intrappolato in unadopo aver tentato di fuggire dall’. Quando sono iniziati gli incendi mortali, sono stati formati diversi gruppi su Facebook nel tentativo di riunire gli animali smarriti con i loro proprietari. Da uno di loro è emersa la storia straziante di unche si è ritrovato intrappolato dal più letaleche lo stato della California avesse visto fino a quel ...