Catania | vaccini in cambio di dosi droga per Green pass a no vax | arresti

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tossicodipendenti, per pochi euro o per qualche dose di, si sottoponevano alla vaccinazione contro il Covid-19 con documenti falsi per permettere a dei 'no vax' di ottenere il. E' quanto emerso da un'inchiesta della Dda della Procura di, su indagini dei carabinieri del comando provinciale su una presunta banda di rapinatori.

L'indagine Dall'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di, è emerso in ...hanno un' alta capacità di sfuggire alla risposta immunitaria ottenuta con tre dosi dia ...Il provvedimento, eseguito da oltre cento carabinieri del comando provinciale di, ipotizza, a vario titolo, i reati di rapina aggravata, sequestro di persona, fabbricazione, porto e ...

In cambio di droga o piccole somme di denaro, si sottoponevano alla vaccinazione contro il Covid-19 con documenti falsi. Il tutto per permettere a conoscenti "No vax" di ottenere il Green pass durante ...