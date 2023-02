Caso Fontana-Fisg | Malagò | “L’Azzurra dello short track gareggerà con l’Italia”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Roma – “Mi ha chiamato lo scorso fine settimana e ci siamo sentiti diverse volte. Ci tengo a dirlo: non è in discussione che Ariannanon continui a gareggiare per Italia e penso questa sia bella notizia”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, a margine della presentazione del Volley-Scuola tornando sulle esternazioni della campionessa di, aggiungendo che “alla fine di queste telefonate la mia fiducia in Arianna è al 100% immutata”. “Non dico – ha aggiuntoparlandosfogo col quale Ariannalasciata capire di voler gareggiare per gli Stati Uniti -che sia stata male interpretata, ma non ha avuto la precisione di raccontare il suo stato d’animo dovuto ad alcune considerazioni fatte in alcuni momenti della sua carriera ...

