Caso Dani Alves | si complica la posizione del brasiliano | rinvenuto il suo DNA sui vestiti della vittima

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Nelle ultime settimane l’ex esterno di Barcellona e Juventus,, è stato accusato di violenza sessuale e, nonostante la ferma difesa del, la suadiventa sempre piùta. Stando a quanto rivelato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, infatti, gli investigatori avrebberoil DNA del calciatore suie anche sul pavimento del locale di Barcellona, dove sarebbe avvenuto il fatto. A questo punto la vicenda diventa sempre più intricata, soprattutto per il diretto interessato. SportFace.

Alves, l'ex moglie dell'esterno brasiliano lo difende dopo le accuse di stupro: le sue dichiarazioni Dinorah Santana, ex moglie e agente diAlves, difende l'esterno brasiliano dalle ...Tutti intorno a, dalla sua donna delle pulizie in Brasile, ai suoi amici a Barcellona, sanno chi è e che non sarebbe capace di cose del genere. La situazione è estremamente dolorosa'.

Caso Dani Alves, rinvenuto il DNA del brasiliano sui vestiti della vittima e nel locale TUTTO mercato WEB

Caso Dani Alves, il brasiliano accusato di stupro cambia la sua versione per la 4ª volta TUTTO mercato WEB

Caso Dani Alves, l'ex moglie: «Accuse di stupro Non farebbe mai cose simili» Calcio News 24

Caso Dani Alves: il brasiliano cambia ancora confessioni sullo stupro, arrivato alla quarta versione SPORTFACE.IT

Caso Dani Alves, clamoroso: il brasiliano cambia ancora la sua versione! Calcio News 24

Caso Dani Alves, si complica la posizione dell'esterno brasiliano: rinvenuto il suo DNA sui vestiti della vittima e anche nel locale ...Il caso è scoppiato dopo le dichiarazioni di una ragazza di 23 anni che ha raccontato di aver subito violenza sessuale da parte di Alves nella notte tra il 30 e il 31 dicembre nella discoteca Sutton ...