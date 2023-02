Casellati insultata sui social | «Uccidiamola» Ma non è reato | prosciolti Il pm | «Rabbia politica | non minaccia reale»

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dagli insulti alle minacce vere e proprie, il passo era stato breve: su Facebook e su Twitter, nel 2021, l?allora presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, attuale ministro per...

Il 5 maggio, per esempio, uno dei due alle 18,40 scriveva su Facebook: 'Voglio uccidere la, presidente'. Poi frasi sconnesse: 'Spacca tutta polvere, schianta rullio arma, uccidere, più ...Il 5 maggio, per esempio, uno dei due alle 18,40 scriveva su Facebook: 'Voglio uccidere la, presidente'. Poi frasi sconnesse: 'Spacca tutta polvere, schianta rullio arma, uccidere, più ...

PADOVA - Dagli insulti alle minacce vere e proprie, il passo era stato breve: su Facebook e su Twitter, nel 2021, l’allora presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ...