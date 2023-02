Cosa si può fare per cercare di porre un rimedio alTra le opzioni possibili c'à la sospensione del mutuo, ricorrendo al Fondo SospensionePrima Casa oppure la rinegoziazione del ...Ma, come detto, è una crescita effimera perché di controbollette, carburante, interessi deie quindi inflazione sono schizzate in cielo. Una previsione, come ha sottolineato anche il ...

Caro mutui, dalla sospensione alla rinegoziazione Tiscali Notizie

Mutui, il tasso variabile è più caro del fisso: non accadeva dal 2008, cosa fare adesso Corriere della Sera

Caro mutui: la novità in aiuto dei risparmiatori Immobiliare.it

Caro mutui e bollette, quintuplicate le richieste di aiuto dei padovani ... TG Padova

Fiaip Piemonte: caro mutui, rallenta il mercato immobiliare Monitorimmobiliare.it

In Campania la quarta minore spesa media per famiglia d’Italia, aumenti mensili sino a 360 milioni di euro per i due milioni di nuclei familiari della nostra regione ...Gli italiani vanno al risparmio e tagliano i consumi del gas: il 2022 è l’anno della grande riduzione nonostante la grave crisi del gas ...