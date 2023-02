Carla Bruni sull’abito Versace che indosserà a Sanremo | “Ho digiunato 2 settimane per entrarci”

Sanremo 2023 in diretta: l'ordine di uscita della quarta serata. Volano gli ascoltistasera a Sanremo 2023 per i duetti. Per indossare l'abito un digiuno di due ...

Colapesce Dimartino, botta e risposta con Carla Bruni a Sanremo QUOTIDIANO NAZIONALE

Colapesce Dimartino: «Così abbiamo convinto Carla Bruni». Mr Rain: «Oggi sorrido». Ai Colla Zio il premio Jannacci AMICA - La rivista moda donna

Sanremo, audio di Carla Bruni: "Felice di arrivare" - Spettacolo Agenzia ANSA

Colapesce Dimartino sul duetto: "Volevamo portare il coro di San Vittore, ci sarà Carla Bruni" La Gazzetta dello Sport

Dopo Sanremo il duo pubblicherà il film La primavera della mia vita: “È un dramedy, ci sono amici come Madame, Brunori Sas e Roberto Vecchioni!.Comunque sono felice di arrivare, felice di cantare con voi». A parlare è Carla Bruni in un audio su WhatsApp inviato a Colapesce e Dimartino (al secolo Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino) sul ...