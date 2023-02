Carla Bruni a Sanremo 2023 | “Ho digiunato due settimane”

Leggi su dilei

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L’emozione di un palco prestigioso, i look sotto i riflettori, uno spettacolo che quest’anno sta macinando successi e ascolti:tiene incollati gli spettatori alla televisione a riprova del fatto che è una kermesse amata anche dopo 73 edizioni. E la gioia di potersi esibire all’Ariston è grande per tutti, anche perattesa nella quarta serata per duettare con Colapesce e Dimartino. Lo ha raccontato lei stessa su Instagram, in un post in cui ha parlato anche dell’abito che indosserà e di cosa ha fatto per poterci entrare., il duetto ae cosa ha fatto per l’abitoha mille anime. L’abbiamo vita sfilare sulle passerelle leggiadra e bellissima, incarnazione in ...