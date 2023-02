(Di venerdì 10 febbraio 2023) Fabioha detto la sua su. Nella puntata dedicata alle esultanze dei giocatori, il giornalista esprime il suo parere positivo verso il Toro UN TORO CHE CRESCE ? Nella sua rubrica chiamata Tier List su YouTube, Fabioparla di: «Raramente sorride, in genere nemmeno dopo il gol. Fa sempre una faccia seria. A me peròmoltissimo. È un’esultanza moderata ma significativa.miper come esulta, mianche tanto la sua semplicità in campo e miper come sta crescendo in Serie A al di là della sua continuità realizzativa. Veni vidi vici». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Commenta per primo Fabioha parlato della finale dei Mondiali , vinta dall'Argentina , concentrandosi sull'interista Martinez . 'non avendo segnato quelle due occasioni in finale sarebbe arrivato malissimo se ...Martinez è stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale dell'Argentina, anche se non esattamente in primo piano rispetto ad altri compagni di squadra. Ma secondo Fabioi tifosi ...

Caressa: «Lautaro Martinez Serio, semplice e in crescita. Mi piace tanto!» Inter-News.it

Fabio Caressa: "Calhanoglu parabola alla Pirlo. Lautaro più ... L'Interista

Inter, Caressa: “Lautaro, stagione pazzesca. Lukaku Mi sembra che…” fcinter1908

Il dubbio di Caressa su Lautaro: "Perché è sempre incazzato ... L'Interista

Caressa: «Miglior Lautaro Martinez senza Lukaku. Con Dzeko che coppia» Inter-News.it

Nel corso di un video sul suo canale YouTube in cui stila la sua top 11 dell'ultima giornata di campionato, Fabio Caressa, giornalista, ha incensato così Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez per la ...Nella trasmissione Deejay Football Club, in onda ogni sabato dalle 12 alle 13 su Radio Deejay, si è parlato a lungo del derby di Milano e dell 'Inter. Il discorso sui nerazzurri è stato introdotto da ...