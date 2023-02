(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – Non si registrano movimenti sulla rete carburanti per, stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana. Dopo l’impennata di due giorni fa in Mediterraneo, laha registrato due moderati ribassi consecutivi, mentre ilun ulteriore piccolo rialzo a cui è seguito un sensibile calo. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,865 euro/litro (-1 millesimi, compagnie 1,866, pompe bianche 1,862),a 1,867 euro/litro (-5, compagnie 1,868, pompe bianche 1,863).servito a 2,005 euro/litro ...

Non si registrano movimenti sulla rete carburanti per benzina e diesel, stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana. Dopo l'impennata di due giorni fa in Mediterraneo, la benzina ha registrato due ...... e questo aspetto furtivo offre un po' didai controlli della polizia. E questo è un bene, ... offrono una potenza adeguata e anche il vantaggio di un migliore risparmio di. BMW Serie ...

Carburante, tregua prezzi benzina e diesel in Italia oggi Entilocali-online

Carburanti, tregua sulla rete per benzina e diesel Staffetta Quotidiana

Tregua fra distributori carburanti e Governo - TrasportoEuropa TrasportoEuropa

Ospedale: la dott.ssa Morbidoni è la nuova Presidente delle ... Vivere Senigallia

Perù: non si fermano le proteste. Carenze di cibo e carburante nella ... Servizio Informazione Religiosa

Non si registrano movimenti sulla rete carburanti per benzina e gasolio, stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana. Dopo l'impennata di due giorni fa in Mediterraneo, la benzina ha registrato ...(Adnkronos) - Non si registrano movimenti sulla rete carburanti per benzina e diesel, stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana. Dopo l'impennata di due giorni fa in Mediterraneo, la benzina ha ...