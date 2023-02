“Cara Anna | perché tutto questo?” Lettera d’amore alla Oxa

Leggi su dilei

(Di venerdì 10 febbraio 2023), ti scrive una tua ammiratrice storica e fedele. Una che ti ama e segue da sempre, che ancora oggi si commuovelacrime ascoltando Un’emozione da poco, Èun attimo, Quando nasce un amore , Tutti i brividi del mondo e Senza pietà. Canzoni pazzesche cantate con la tua voce unica, potente, inimitabile e inarrivabile. Come te,, nessuna. Una che tra i primi concerti seguiti, poco più da bambina, è stato il tuo, insieme ai New Trolls. Ero in Sardegna e ruppi le scatole ai miei genitori fino allo sfinimentomi portassero a sentirti. E non fu un’emozione da poco… Una che ha sempre apprezzato il tuo anticonformismo, la tua eccentricità, la tua eleganza. Una che ha continuato ad amarti anche quando le tue canzoni, e il tuo comportamento, sono diventate sempre più ...