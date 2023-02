Capezzoli | oltre all’abito di Chiara Ferragni c’è altro da sapere

Leggi su amica

(Di venerdì 10 febbraio 2023)a Sanremo, Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images Alzi la mano chi in Italia non ha visto almeno di sfuggita, in diretta o in differita, l’abito con i fintisfoggiato dadurante la prima serata del 73esimo Festival di Sanremo. Un vestito minimal ma scintillante, con il seno e l’addome diperfettamente riprodotti da Mariagrazia Chiuri per Dior, che voleva essere un messaggio di liberazione del corpo femminile “da quella vergogna che hanno sempre imposto a tutte, a partire da Eva”. Niente di particolarmente nuovo, in realtà: le femministe bruciavano i reggiseni in piazza già mezzo secolo fa. Eppure, lo sguardo perplesso di Amadeus e Morandi, e di milioni di italiani con loro, sembrava suggerire un certo stupore. ...