Canone RAI | sulle strade di Sanremo il camion vela di Pro Vita Famiglia per l’abolizione

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Il Festival dinon è neanche finito e i primi giorni sono già stati un calderone di ideologia gender e propaganda LGBT. Se ilobbligatorio per gli italiani serve a questo noi non ci stiamo. Va abolito e lo chiediamo con una serie diche stanno girando sul territorio di. E’ inammissibile che la Rai paghi un conduttore come Amadeus che ha affermato che è giusto far vedere e raccontare ai bambini, tramite la televisione, cosa è il gender e l’omosessualità e che ‘un uomo può amare un altro uomo e una donna può amare un’altra donna’. Un uso propagandistico delle Tv di Stato degno dei regimi totalitari che educavano i bambini. E’ vergognoso finanziare con soldi pubblici Festival dove Rosa Chemical ha portato sul palco messaggi sul gender, sulla sessualità fluida, ...

