Campania | a Scuola gli studenti per la Salute e la Natura

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBellizzi (Sa) – Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, il progettotargato OrtoRomi, primaria realtà nel mercato ortofrutticolo italiano, è tornato anche per l’anno scolastico 2022-2023 e sta procedendo a gonfie vele. All’iniziativa aderiscono oggi ben 1100 classi traprimaria (70%) edell’infanzia (30%), situate in tutt’Italia, coinvolgendo anche le famiglie dei piccoli partecipanti, con la proposta di semplici attività pratiche da condividere a casa. Sostenibilità ed educazione alimentare sono gli imprescindibili temi al centro del progetto, trattati in modo divulgativo, divertente e ingaggiante. Per la(75 classi primarie e 9 dell’infanzia) a partecipare attivamente al progetto sono 18 istituti: tra cui 11 napoletani, 5 salernitani. «Siamo molto ...

In Campania oltre 200mila studenti non hanno la mensa a scuola, ben l'86,84% su 232mila alunni totali. È la seconda regione peggiore d'Italia per questa situazione, dopo la Sicilia all'87,82%, ma con ...