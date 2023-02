Camolese | «Di solito nei derby c’è equilibrio | fra Inter e Milan domenica no!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L’ha vinto 1-0 ilscorsa, con un punteggio decisamente striminzito per la differenza di valori in campo. Sulla stracittadina è tornato l’allenatore, in un’vista aNews. MANIFESTA SUPERIORITÀ – L’ha dimostrato di essere molto più forte delnella stracittadina discorsa. Una differenza che ha sorpreso Giancarlo: «Non mi aspettavo una prestazione simile nel. Ilha giocatori di alto livello e diin queste partite c’è sempre molto. Contro l’invece non c’è stato. È un periodo negativo, si vede che molti giocatori stanno giocando al di ...