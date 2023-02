Calendario sci alpino oggi | Mondiali 2023 | orari 10 febbraio | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Idi scivivono un primo giorno di pausa, almeno per quanto riguarda l’assegnazione delle medaglie. In pista, infatti, si corre comunque, visto che dalle 11.00 sono inle prove di entrambe le discese libere sia quella femminile sia quella maschile. LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 11.00 Per le donne è l’ultimo test in vista della gara di sabato. C’è sicuramente attesa per Sofia Ga, che sta cercando il miglior assetto possibile sulla pista di Meribel e non è ancora stata del tutto perfetta nelle prove. Fari puntati anche sulle dirette rivali della bergamasca ed in particolare Ilka Stuhec, che non è partita nella giornata di ieri. Tra gli uomini, invece, è il secondo test, visto che ieri si è ...