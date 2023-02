Calendario Italia al Sei Nazioni maschile 2023 rugby | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ildell’al Seidi: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. La più importante competizione della palla ovale per quanto riguarda l’emisfero nord torna con una nuova edizione, che si svolgerà come di consueto in cinque fine settimana. L’di Kieran Crowley esordirà allo stadio Olimpico di Roma contro la Francia il 5 febbraio, mentre la chiusura sarà a Murrayfield contro la Scozia il 18 marzo. ILCOMPLETO: DATE,E TV TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA STREAMING E TV – Tutte le partite saranno trasmesse intv sui canali Sky Sport, visibili anche in streaming su Sky Go e Now. Inoltre, le gare dell’saranno trasmesse ...