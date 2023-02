Nella gara di andata i toscani uscirono sconfitti di misura per mano dei liguri, ma adesso i ragazzi disono maturati molto rispetto allo scorso agosto: ' Ci siamo evolute entrambe, sarà una ..."Abbiamo sbagliato qualcosa all'Olimpico - ammette- , soprattutto nei dettagli. Abbiamo subito la loro grande fisicità, questo ci deve far capire che dobbiamo sempre dare il massimo, spero ...

Leo Messi all'Inter: il clamoroso retroscena rivelato da Javier Zanetti suscita dubbi sulla proprietà Virgilio Sport

Calcio: Zanetti'Con Spezia scontro diretto,Empoli non deve fare calcoli' Tiscali

Empoli, Zanetti: "Chiedo umiltà ai miei calciatori, il nostro obiettivo rimane la salvezza LA NAZIONE

Facchinetti: "Skriniar Gli Zanetti non ci sono più. Per il futuro sogno un allenatore su tutti" Fcinternews.it

Inter, Zanetti: "Felicissimo per Lautaro". Poi su Skriniar Virgilio Sport

Lo sa bene anche mister Zanetti, che non vuole sbagliare la gara di domani dopo il ko contro la Roma: "Queste partite le abbiamo sempre affrontate come fondamentali, poi ce ne saranno altre. Non si ...Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa. SPEZIA – «Quello di domani è uno scontro diretto. Queste partite le abbiamo sempre affrontate come fondamentali, poi ce ne ...