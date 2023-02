Calcio | Thiago Motta ' In campo con entusiasmo | a Bologna sto alla grande'

Quelli che sono pronti hanno la fortuna di giocare una partita dicontro una buona squadra come il Monza". - foto LivePhotoSport - . mf/ari/red 10 - Feb - 23 15:28 10 febbraio 2023Estratto dell'articolo di Claudio Savelli per 'Libero quotidiano'motta QuandoMotta fu ingaggiato per guidare il Genoa si sprecarono pagine, inchiostro e server per descriverlo come un pazzo rivoluzionario che avrebbe schierato le sue squadre ...

Bologna, Thiago Motta: “Il Monza sta molto bene. Servirà lavoro di squadra” Calcio in Pillole

Thiago Motta: "Che bello il mio Bologna sempre a 120 all'ora" La Repubblica

Bologna-Monza, la conferenza di Thiago Motta Fantacalcio ®

Calcio: Thiago Motta 'A Firenze serve un Bologna attento e veloce' Tiscali

Thiago Motta e la rivoluzione che fa volare il Bologna Calcio News 24

L'allenatore del Bologna non si sbilancia sulla possibile convocazione di Marko Arnautovic, lontano dai campi dallo scorso 4 gennaio e parla del Monza: "Ottima squadra" ...Il tecnico del Bologna non si sbilancia sulla possibile convocazione di Marko Arnautovic, lontano dai campi dallo scorso 4 gennaio e parla del Monza: "Ottima squadra" ...