(Di venerdì 10 febbraio 2023)o, 10 feb. - (Adnkronos) - Ilbatte 1-0 ilnell'anticipo della 22/a giornata diA, disputato allo stadio 'Meazza' di San Siro. A decidere il match la rete di Giroud al 62'. In classifica i rossoneri, che tornano a vincere dopo 5 partite, salgono al terzo posto con 41 punti, mentre i granata restano fermi a quota 30 in settima posizione.

Il Milan è tornato alla vittoria e a mantenere la porta inviolata con il successo casalingo di misura contro il Torino di Juric, che aveva inaugurato il pessimo periodo rossonero con l'eliminazione ...: tutte le notizie Gasport 10 febbraio 2023

Pronostici calcio Serie A, 22^ giornata: la schedina di oggi La Gazzetta dello Sport

Calcio, Serie A femminile: Fiorentina-Juventus e Roma-Inter i piatti forti della 17ma giornata OA Sport

**Calcio: Serie A, Milan-Torino 1-0** OlbiaNotizie

Milan - Torino live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Serie B, il calendario e le partite della 24^ giornata Sky Sport

Capocannoniere della Serie A e uno dei trascinatori del Napoli primissimo in classifica, Victor Osimhen sarà uno dei nomi più caldi dela prossimo calciomercato. De Luarentiis sa che si scatenerà ...Serviva una partita simile per provare almeno a scacciare temporaneamente una crisi che si stava prolungando da inizio gennaio. Il Milan torna a gioire in quel di San Siro, dopo il derby perso settima ...