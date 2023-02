Calcio | Serie A | le formazioni ufficiali di Milan-Torino

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023)o, 10 feb. - (Adnkronos) - Sono state annunciate ledi, anticipo della 22/a giornata diA. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, reduce da 4 ko di fila, ripropone la difesa a 3; in attacco Leao torna titolare dopo due panchine. In panchina si rivede Ibrahimovic. Mossa a sorpresa dell'allenatore granata Ivan Juric: a centrocampo giocano il classe 2004 Gineitis, all'esordio in A, e il 2000 Adopo. Questi gli 11 iniziali:(3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Gineitis, Adopo, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric