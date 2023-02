Calcio | Locatelli | ' penalizzazione? Inutile parlare | bisogna vincere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Torino, 10 feb. - (Adnkronos) - "Appena è uscita la sentenza ci siamo scritti sul nostro gruppo in chat e il giorno dopo ne abbiamo parlato. Siamo arrivati ad una conclusione che èdel fatto che possano ridarci o meno i 15 punti, dobbiamo solo". Lo dice il centrocampista della Juventus Manuelin merito ai 15 punti diinflitta dalla Corte di appello federale ai bianconeri. "Poi c'è una società seria, che sappiamo che lavorerà per noi -aggiunge il campione europeo con la nazionale azzurra ai microfoni di Dazn-. Vederci lì in classifica non è di certo bello ma è questa la realtà. Nei momenti di difficoltà escono fuori gli uomini, ora dobbiamo mettere la società davanti".