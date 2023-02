Calcio | Fifa the best | Messi | Mbappé e Benzema i tre candidati al premio di miglior giocatore

A deciderli sono stati i voti di una giuria internazionale composta da allenatori e capitani delle nazionali, un giornalista di ogni federazione affiliata e gli utenti registrati sul sito della. ...... un giornalista in rappresentanza di ognuno di questi stessi paesi e i tifosi che si sono registrati su '.com'. Le tre finaliste in campo femminile sono la spagnola Alexia Putellas, stella del ...

Fifa: premio 'The Best', Messi, Mbappé e Benzema i finalisti - Calcio Agenzia ANSA

The Best FIFA Men’s Player, i 3 finalisti: Messi e Mbappé sfidano il Pallone d'Oro TUTTO mercato WEB

C'è anche Carlo Ancelotti in corsa per il premio come 'miglior allenatore' della Fifa. Il tecnico del Real Madrid, campione in Champions League e qualificatosi per la finale del Mondiale per Club per ...La Federcalcio internazionale ha reso noti i nomi dei tre finalisti del premio riservato al miglior giocatore dell’anno, il “Best Fifa Men’s Player“. A deciderli sono stati i voti di una giuria ...