(Di venerdì 10 febbraio 2023) Le parole di Boris, portiere del, sul suo rapporto con i tifosi e la squadra rossoblù. I dettagli Borisè stato ospite a all’iniziativa Lo sport veicolo di integrazione. Il portiere ha anche svelato che il suo sogno è quello di tornare in Serie A. PAROLE – «per me rappresenta tanto, qui mi sono sposato due mesi fa e sto davvero bene. L’amore per la squadra è fortissimo, lo vediamo ogni giorno e in occasione delle nostre partite allo stadio. mi sono integrato davvero in fretta. Ai bambini dico di non mollare mai e seguire con convinzione e proprie aspirazioni credendo in sé stessi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

(All: Tesser)(3 - 5 - 2):; Altare, Dossena, Capradossi (47 Lella); Zappa, Rog, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi (75 Delpupo); Luvumbo (47 Prelec), Lapadula (74 Millico). (All: Ranieri)...... mentre ilconosce la prima sconfitta dell'era Ranieri, nata in un primo tempo sciagurato. ... Nella ripresa soloevita che il passivo aumenti coi suoi in 10, ma a 7 dalla fine ...

Cagliari, Radunovic a cuore aperto: «La Sardegna per me è tutto» Calcio News 24

Cagliari, Radunovic: «La Sardegna per me rappresenta tanto, l’amore per la squadra è fortissimo» Cagliari News 24

Cagliari, pulmino in panne fuori dallo stadio: in soccorso dei tifosi arriva l’ex Atalanta Radunovic BergamoNews.it

Cagliari Calcio, chi sale chi scende: su Radunovic, giù Lapadula L'Unione Sarda.it

Cagliari, Radunovic: “Con Ranieri c'è la strada giusta per ambire ... Centotrentuno.com

Radunovic, portiere del Cagliari, ha parlato della sua esperienza in Sardegna. Ecco le parole dell'estremo difensore ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...