Cade da un albero | 40enne gravemente ferito

Dramma a Carignoni, frazione di Camaiore. L'uomo ha riportato un politrauma ed è stato trasportato in ospedale con l'elicottero PegasoQuesta mattina a Camaiore un uomo di circa 40 anni è rimasto gravemente ferito in seguito alla caduta da unin località Carignoni, frazione del comune. Il 40enne ha riportato un politrauma ed è stato trasportato con l'elicottero Pegaso in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello di ...

Tragedia sfiorata in viale Boris Giuliano, cade una magnolia: auto distrutte e strada chiusa PalermoToday

Maltempo a Palermo, cade il ficus di viale Piemonte: colpita un'auto, nessun ferito Giornale di Sicilia

Maltempo, cade albero a Palermo. Bambina ferita RaiNews

Maltempo a Palermo, cade grosso albero in viale Piemonte: colpita un'auto, nessun ferito Giornale di Sicilia

Maltempo Sicilia, cade albero su auto: salvi padre e figlia ilmessaggero.it

Un 40enne è rimasto gravemente ferito stamani dopo essere caduto da un albero. Non è chiaro al momento se l’incidente sia avvenuto in un contesto lavorativo ma sul posto sono intervenuti anche gli ...Questa mattina a Camaiore un uomo di circa 40 anni è rimasto gravemente ferito in seguito alla caduta da un albero in località Carignoni, frazione del comune. Il 40enne ha riportato un politrauma ed è ...