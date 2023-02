Caccia | l’Ue concorda con le associazioni ambientaliste | il governo ha un approccio filo venatorio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dopo quattro anni è stato condannato in via definitiva l’uomo fermato mentre stava trasportando 320 piccoli uccelli – appena sottratti ai rispettivi nidi – nel bagagliaio della propria auto. In questi giorni, dunque, la Cassazione ha confermato la condanna per iltore/bracconiere accusato del reato di uccellagione. La notizia diffusa da Lav (Lega anti vivisezione) fa il paio con una seconda informazione che non è stata troppo diffusa, ovvero che la Commissione Europea – Direzione Generale Ambiente – ha inviato all’Italia una lettera rispetto all’emendamento “selvaggia”. Entro quattro settimane il nostro Paese dovrà rispondere alla missiva. I toni di Bruxelles sono perentori rispetto all’iniziativa con cuie Parlamento hanno di fatto reso possibile aitori l’abbattimento degli animali ...