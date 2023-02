Buon compleanno a… Brian Brobbey

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Oggicompie 21 anni. Ed è probabile che sia una di quelle tante giornate dove in qualche parte d’Europa un osservatore si metterà a studiarlo perché prima o poi, è fatale, il ragazzo di Amsterdam con origini ghanesi andrà via dall’Ajax e dall’Eredivisie per misurarsi con un torneo più difficile. Operazione peraltro già successa e con modesto esito la scorsa stagione. Un viaggio di andata e ritorno piuttosto rapido: la Bundesliga e l’RB Lipsia sono stati una parentesi davvero molto breve, una specie di febbre di crescita. Perché il mini Lukaku, come è stato definito con semplcistico accostamento, in Germania è sceso in campo 14 volte tra campionato, coppa nazionale e Champions League. Il numero zero alla casella gol segnati dice meglio di ogni altra cosa che è stata un’esperienza spiacevole. E tornato alla casa madre, ...