Bullizzato a scuola | 14enne ingerisce 30 pastiglie e finisce in ospedale

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un ragazzino di 14 anni avrebbe tentato il suicidio a Venezia, dopo essere stato vittima di atti di bullismo da parte di alcuni compagni di. Il, studente di prima superiore di un istituto della città, è finito in...

"Abbiamo mandato anche esperti esterni - racconta il preside dellaal Corriere del Veneto - anche se credo che il disagio del ragazzo che ha preso le pastiglie arrivi da lontano, ben prima di ...Il giovane ha riferito che ae nel convitto, dove dorme con alcuni compagni di classe, veniva sistematicamentee isolato . Il giovane era stato spostato in un'altra stanza, per ...

Il fatto è accaduto il 24 gennaio scorso nel convitto della scuola, frequentato dagli alunni che abitano fuorisede. Ora il giovane, ricoverato all'ospedale di Mestre, è fuori pericolo ma l'istituto, ...Tentato suicidio per colpa dei bulli. Un ragazzo di 14 anni che frequenta la pima classe in un istituto scolastico di Venezia è finito all'ospedale per aver ingerito 30 pastiglie, ...