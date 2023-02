Bullismo | studente tenta il suicidio a 14 anni ingoiando 30 pastiglie

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Unodi 14hato ila causa deldi cui è vittima a scuola. Il giovane, iscritto a un istituto scolastico di Venezia, è stato ricoverato all’ospedale di Mestre dopo aver ingerito 30. L’episodio risale al 24 gennaio scorso. Stando a quanto si apprende, loha riferito di essere vittima dia scuola e nel convitto dove dorme con alcuni compagni di classe. Prima deltivo di, il ragazzo era stato spostato di stanza, mentre 4 compagni erano stati sospesi per 10 giorni. L’istituto, sulla base delle sue parole, ha preso dei provvedimenti. “Abbiamo mandato anche esperti esterni – racconta il preside della scuola al Corriere del Veneto – anche se credo ...

... ma è ai medici che parla degli atti di: il ragazzo racconta che da quando sono iniziate ... A quel punto la scuola interviene per separare lodai compagni con i quali condivideva la ...... dopo aver subito atti di. Il fatto è accaduto, riporta il Corriere del Veneto , il 24 ... Loera stato spostato in un'altra stanza, per tenerlo lontano dai suoi persecutori. Ancor ...

Uno studente di 14 anni ha tentato il suicidio a causa del bullismo di cui è vittima a scuola. Il giovane, iscritto a un istituto scolastico di Venezia, è stato ricoverato all’ospedale di Mestre dopo ...Il 14enne è ricoverato ma fuori pericolo. La scuola ha assicurato di voler andare a fondo della vicenda e di prendere provvedimenti nei confronti dei responsabili ...