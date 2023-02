Brozovic si prepara al rientro | ritorno da regista e Capitano? – SM

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Marcelosembra ormai tornato e pronto a riprendersi il suo posto. Il croato potrebbe rientrare con la fascia dial braccio. BROZO – Marceloè pronto alin campo. Questo il servizio di Sport Mediaset sul croato che potrebbe giocare già contro la Sampdoria: «potrebbe essere pronto per riprendersi il ruolo e forse anche la fascia di. Il doppio infortunio che lo ha tenuto fuori per 5 mesi potrebbe essere ormai alle spalle. Contro il Milan ha già ricordato a tutti di cosa è capace in quei 18 minuti. Inzaghi non può che esultare, ora che il calendario sarà fitto di impegni. Un secondo posto da blindare, oltre alla Champions League contro il Porto. Il croato conta 27 presenze e una rete con l’Inter nella coppa dalle grandi orecchie». Il 22 ...

Inzaghi sia rilanciare dal 1, mentre Lukaku dovrebbe essere destinato nuovamente alla panchina. Occhio alla difesa in zona gol. De Vrij e Acerbi in due hanno segnato cinque reti a ...Archiviato momentaneamente il caso , l 'Inter sia ripartire sul campo con gli impegni di Serie A , e Champions League . In campo europeo, ... Asslani, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella,. ...

L'Inter sta lavorando ad Appiano Gentile in vista della sfida con la Sampdoria di Stankovic. Marcelo Brozovic è pienamente recuperato così come Samir Handanovic. L'Inter che ha vinto due derby in venti giorni si gode il momento. Simone Inzaghi sembra aver finalmente ritrovato il sorriso e si prepara ad affrontare.