Brindisi | trovato morto il 26enne che era scappato dall’ambulanza Due giorni di ricerche

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ildi Fasano si era allontanato, a, l’altro ieri. Dopo duedidisposte dal prefetto di, stamattina il rinvenimento del cadavere in un tratto della ferrovia di collegamento con Mesagne. L'articoloilche era Duedi proviene da Noi Notizie..

La scoperta è stata fatta dal parroco quando si è recato in chiesa e hale sigle sul ... - - - - - - - - - - - - - - - Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di...... Nardò vede la vetta,e Casarano cercano una vittoria scaccia crisi Sport [ 09/02/2023 ] ... L'ex Empoli hafinalmente la condizione migliore e si è inserito ormai benissimo negli schemi ...

Brindisi, trovato morto il 28enne scomparso ieri vicino all'ospedale Perrino La Gazzetta del Mezzogiorno

Brindisi, arriva al pronto soccorso e scappa dall’ambulanza: 28enne trovato morto dopo tre giorni Corriere del Mezzogiorno

Giovane si allontana dall'ospedale Perrino e scompare: trovato senza vita BrindisiReport

Scomparso da due giorni, il corpo del 27enne Aris Barletta trovato in ... Fanpage.it

Ragazzo scomparso, trovato il cadavere sul fondale del porto ... BrindisiOggi

È stato ritrovato morto il ragazzo 28enne scomparso ieri a Brindisi: il punto in cui è stato avvistato il corpo è zona Masseria Cillarese, vicino ai binari della linea ferroviaria Brindisi-Taranto, ...È stato ritrovato morto il ragazzo 28enne scomparso ieri a Brindisi: il punto in cui è stato avvistato il corpo è zona Masseria Cillarese, non molto ...