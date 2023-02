' Brescia molto tosta | dobbiamo essere pronti'

È una partita che brucia ancora, mi auguro ci sia tutto lo spirito di rivalsa necessario per portare tutta l'energia dovuta per affrontare" L'equilibrio tra le squadre èalto "Le ...Un format che ha avutosuccesso sui social con video virali che hanno permesso di raccogliere ...la forte,la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d'Italia. Quando invii ...

Basket: Dinamo a Brescia con Robinson di nuovo in campo Agenzia ANSA

Basket, la Dinamo a Brescia per restare in zona playoff L'Unione Sarda.it

Dinamo Sassari, Bucchi: “Brescia agguerrita, importante l'approccio” Centotrentuno.com

Brescia, Tavares: "Contento di essere qui, questa situazione mi ... Sportitalia

Brescia, Tavares: "Questa situazione mi stimola, molto simile al mio primo arrivo a Cagliari" Tutto Cagliari

«Quella sconfitta dell'andata ci ha lasciato l'amaro in bocca» dice subito il play-guardia Massimo Chessa nel presentare la trasferta di domenica a Brescia, ultima partita prima delle due settimane di ..."Brescia sta giocando molto bene, ha avuto una crisi di risultati ma non di gioco, per cui la partita sarà molto impegnativa. Noi siamo cresciuti molto e i ragazzi hanno capito che per ogni partita ci ...