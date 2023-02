Brasile | la Federcalcio smentisce la nomina di Ancelotti

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Labrasiliana ha smentito ladi Carlo, allenatore del Real Madrid, come nuovo CT delDi seguito il comunicato pubblicato dallabrasiliana in merito alla presuntadi CT della nazionale di Carlo. COMUNICATO UFFICIALE – «La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) afferma che la notizia diffusa questo venerdì, secondo cui l’allenatore del Real Madrid, l’italiano Carlo, sarebbe il nuovo allenatore della squadra brasiliana, è infondata. La ricerca prosegue e la decisione verrà comunicatat a tempo debito». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sono ore calde attorno alla panchina del Brasile. Nei mesi scorsi anche Mourinho era finito nel mirino della federcalcio verdeoro insieme a Carlo Ancelotti e ora il tecnico del Real Madrid è tornato ...Carlo Ancelotti al centro del dibattito odierno. Sarà o no il nuovo ct del Brasile La bomba lanciata da Espn Brasile ha creato un vespaio e la Federcalcio brasiliana è stata costretta ...