Braida su Kvaratskhelia | «Può fare la carriera di Kakà e Sheva»

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ariedo, dirigente della Cremonese, ha parlato a Radio Kiss Kiss a qualche giorno dalla partita contro il Napoli Ariedo, dirigente della Cremonese, ha parlato a Radio Kiss Kiss a qualche giorno dalla partita contro il Napoli. Le sue dichiarazioni: «Il Napoli è forte e vincerà lo scudetto a mani basse. Nel calcio capitano le sorprese e io mi auguro che i nostri ragazzi ce ne facciano una domenica sera.come? Puòunacome la fece, ma anche come la fece Shevchenko. Lui sa saltare l’uomo e nel calcio moderno è la cosa più importante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

