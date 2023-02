Borsa | Milano apre in calo | - 0 | 23%

Bilancio negativo per le principali borse europee , mentre ladiriesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Giornata fiacca per Francoforte , che segna un calo ...Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,23% a 27.440 punti. . 10 febbraio 2023

La diretta dai mercati | Ftse Mib in calo, spread a 185 in attesa dell’asta Bot Milano Finanza

Borsa Milano oggi, l'inflazione rallenta in Germania: Piazza Affari festeggia Adnkronos

Borsa: Milano chiude in rialzo (+1,26%) Tiscali Notizie

Borse Ue a passo lento, pressione su Adidas dopo profit warning Il Sole 24 ORE

Yen in risalita su tema successione Kuroda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 feb - Le Borse europee si apprestano ad aprire la sessione in calo dopo la chiusura debole di Wall Street e la ...Apertura in calo per le principali borse europee. Parigi e Londra cedono lo 0,32%, la prima a 7.165 punti e la seconda a 7.886 punti, Francoforte lascia sul campo lo 0,54% a 15.438 punti e Madrid lo 0 ...