Arretrano le principali Borse europee a metà seduta con il crescere dei timore su nuovi rialzi dei tassi da parte delle banche centrali. Timori in parte alimentati dal Pil e dalla produzione ...Meloni ha poi detto che non c'e' un'di serie A come non c'e' un'di serie B e la vera fotografia con Zelenski importante "e' quella a 27".

Borsa: Europa peggiora, futures Usa in rosso, Milano -1,15% Tiscali Notizie

Borsa: Europa scivola ancora su rischio tassi, Milano cede 0,7% - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Le Borse di oggi, 10 febbraio. Il mercato teme ancora una Fed aggressiva, Europa in calo la Repubblica

Borsa: Europa incerta, futures contrastati, Milano +0,15% La Sicilia

Adidas cade a -12%. Euro/dollaro ai minimi da un mese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 feb - Finale di settimana in netto ribasso per le Borse europee poiche' il timore di ulteriori strette ...(Teleborsa) - "Siamo soddisfatti indipendentemente dell'andamento della quotazione nella giornata odierna, perché il passo che abbiamo compiuto con la quotazione in Borsa ha un significato ... ha ...