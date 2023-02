(Di venerdì 10 febbraio 2023) Borse europee incerte nell'ultima seduta della settimana, in linea con i listini di Asia e Pacifico, per il timore di nuovi rialzi dei tassi da parte delle banche centrali. In arrivo dopo il Pil e la ...

In, il Dax tedesco e il Cac francese vanno in rosso: - 0,60% per il primo e - 0,20% per il secondo. Anche il FTSE 100 è negativo e scende dello 0,18%.di Milano oggi 10 febbraio ...Borse europee incerte nell'ultima seduta della settimana, in linea con i listini di Asia e Pacifico, per il timore di nuovi rialzi dei tassi da parte delle banche centrali. In arrivo dopo il Pil e la ...

Borsa: Europa incerta, futures contrastati, Milano +0,15% - Economia Agenzia ANSA

Borsa: Europa verso avvio in calo, pressione su Adidas dopo profit warning - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Le Borse di oggi, 10 febbraio. Il mercato teme ancora una Fed aggressiva, Europa in calo la Repubblica

Borsa: Europa negativa in apertura, Parigi e Londra -0,32% Tiscali Notizie

Accelerano il greggio (Wti +2,57% a 80,06 dollari al barile) e il gas naturale (+3,16% a 54,3 euro al MWh), segna il passo invece l'oro (-1,1% a 1864,7 dollari l'oncia). Risale il dollaro a 0,932 euro ...MILANO (Reuters) - Indici piatti in Piazza Affari, bilanciati tra la corsa di Iveco e di alcuni titoli di peso e la debolezza delle banche.Tra borse europee in calo sui timori di una fase prolungata d ...