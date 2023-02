Bombardamento di artiglieria La nave russa nel Mediterraneo con razzi da crociera

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sono ore drammatiche in Ucraina con la nuova potente ondata di attacchi russi concentrati in particolare a Zaporizhzhia dove si trova la centrale nucleare: qui sono caduti almeno 17 missili in un'ora. Il presidente Vladimir Putin il 21 febbraio farà un discorso al Parlamento mentre il Ministero della Difesa russo ha diffuso venerdì un filmato delle esercitazioni navali effettuate dall'equipaggio della fregata Admiral Gorshkov, armata condaipersonici anti.Mosca sostiene che il missile 3M22 Zircon può eludere le difese aeree occidentali volando a oltre 11 mila km/h. L'equipaggio ha effettuato undicontro un bersaglio marino, come parte della esercitazione navale congiunta con la Marina della Repubblica del Sudafrica e la Marina dell'Esercito della Cina. ...