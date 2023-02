(Di venerdì 10 febbraio 2023) Le cose stanno così: Zirkzee (visti gli esami di oggi) starà fermo almeno venti giorni, Arnautovic si é rimesso in gruppo ericeve dauna delle ultime chiamate dentro un'annata piena di ...

O Soriano L'altra opzione sarebbe legata a Soriano Falso - 9: non é andata benissimo nel recente passato, ma il capitano delé candidato a cominciare la gara nel suo ruolo naturale (...Tutte le grandi città italiane evidenziano percentuali di investimento in aumento rispetto al 2021, a eccezione die Napoli, con quest'che rimane comunque in testa a questa classifica. ...

Bologna, ultima chiamata per Barrow. Motta: "Dipende solo da lui, se lo vuole" La Gazzetta dello Sport

LIVE TMW - Bologna, Thiago Motta: "Mettiamo in campo l'entusiasmo. Affrontiamo una grande squadra" TUTTO mercato WEB

Monza imbattuto nel 2023, per il Bologna è un esame di maturità Tuttobolognaweb

A Bologna nasce il Comitato di impulso e monitoraggio per l ... Fondazione Innovazione Urbana

Diretta Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia: dove vederla in tv e live streaming DAZN

Contro il Monza è emergenza attacco: Zirkzee out 20 giorni, Arnautovic partirà dalla panchina. Il tecnico rossoblù si aspetta un segnale forte da Musa ...Meteo per Venerdì 10 Febbraio 2023, San Lazzaro di Savena. Giornata all'insegna del bel tempo, temperature comprese tra -2 e 7°C ...