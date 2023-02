Bologna | Thiago Motta | «Arnautovic? Oggi ha fatto il primo allenamento con il gruppo Domani vedremo se…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 febbraio 2023), allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa.– «hailcon ilpotremo valutare meglio la sua condizione ese portarlo in panchina». MONZA – «E’ una squadra che sta molto bene. Paladino sta facendo un grandissimo lavoro e non è un caso se sono l’unica squadra in seria A a non aver perso nel 2023. Il nostro obiettivo è quello di fare una grande prestazione per competere con loro». INFORTUNI – «Gli infortuni succedono, l’intensità non può e non deve ...