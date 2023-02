Bologna | Posch | «Sono stati vicino all’Arsenal Fantacalcio | sogni e modelli | vi svelo tutto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Stefan, difensore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione e del suo obiettivo Stefan, difensore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione e del suo obiettivo. Le sue dichiarazioni: «Da piccolo sognavo Eto’o e Henry, ma oradisposto a fare qualsiasi ruolo per la mia squadra. Arsenal? Avevo 16 anni e andai a Londra quattro volte poi non ci fu l’accordo tra i club.? Il mio Instagram si è riempito di messaggi di complimenti ed è bello far vincere chi mi ha scelto. Il mio modello ora è Sergio Ramos e oltre al calcio mi piace il padel. Sogno? Rigiocare la Champions League». L'articolo proviene da Calcio News 24.