Bocciato a scuola oggi a 31 anni insegna fisica ad Edimburgo e terrà un discorso ad Harvard La storia di Andrea

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Fuviene chiamato all’Università di, dove è stato invitato in qualità di fisico teorico per tenere un suoalla Black Hole Initiative (Bhi): il primo centro interdisciplinare al mondo per lo studio dei buchi neri, il Gotha dei massimi esperti di questi misteriosi corpi celesti, dove fu di casa, tra gli altri, Stephen Hawking. L'articolo .